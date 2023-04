Gezocht: welke vrolijke Zonhovenaren willen meehelpen met carnaval?

Na corona kreeg Zonhoven in februari eindelijk weer een succesvolle carnavalstoet. Om de traditie verder te zetten zijn wel opnieuw vrolijke inwoners nodig. Wie van carnaval en feestelijkheden houden, en het leuk vindt om mee te helpen met het grootste feest van het dorp, kan daarom een seintje geven.

De eerste carnavalstoet in Zonhoven ontstond spontaan in 1973. Enkele inwoners reden toen voor de grap met versierde wagens rond. Sindsdien is het een mooie traditie geworden, die elk jaar goed voorbereid wordt. Wie een steentje wilt bijdragen kan contact opnemen met Dirk Vliegen (0475 59 58 52) of Eddy Vaes (0475 47 38 25) TR