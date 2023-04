Zoveelste complexe relatiebreuk voor Gordon, en deze keer belandt alle vuile was op straat

Het liefdesleven van de excentrieke Gordon is weer het meestbesproken onderwerp in showbizzland. Zijn breuk met de Australiër Gavin Rozario gaat niet zonder slag of stoot voorbij.

De Nederlandse zanger en presentator Gordon Heuckeroth (54) staat erom gekend een woelig liefdesleven te hebben. Zo liep zijn vorige relatie met de 23 jaar jongere Jeffrey al na drie maanden op de klippen. Met de Australische Gavin Rozario (31) leek hij eindelijk ‘de ware’ te hebben gevonden, maar ook dat sprookje eindigde vorige week in mineur. Een week lang vlogen beschuldigingen en verwijten van beide mannen alle kanten uit en dat terwijl Gordon eind maart volmondig ‘ja!’ zei op zijn huwelijksaanzoek.

Van ontmoeting en verloving tot breakup

Hun liefdesverhaal startte in Melbourne, de thuisstad van Gavin, waar ze elkaar volgens Gordon leerden kennen in een casino. In januari 2023 maakte het koppel hun relatie officieel met een aankondiging op Instagram. Slechts drie maanden later volgde een huwelijksaanzoek en lieten de verloofden via een video weten hoe gelukkig ze waren. “Ik ben de gelukkigste man op aarde. Ik heb me lang zo alleen gevoeld, maar dat komt nu tot een einde”, klonk het bij Gordon.

Gavin, de ex-verloofde van Gordon.

Maar enkele weken na de verloving liep het mis. Gordon, die maar al te graag zijn liefdesleven publiek beleeft, verwijderde snel alle Gavin-foto’s van zijn Instagram en liet weten dat er van een relatie geen sprake meer was. In een uitgebreide post vertelde de 54-jarige mentaal en emotioneel gebroken te zijn. Daarin liet hij ook uitschijnen dat Gavin de stekker er zou hebben uitgetrokken. Met die post leek het verhaal afgerond te zijn, maar dat was buiten Gavin gerekend die ook zijn kant wilde vertellen.

De andere kant van het verhaal

Aan Privé, de entertainmentsite van De telegraaf, vertelde Gavin voor één keer zijn verhaal. Zo zou Gordon van begin af aan de feiten hebben verdraaid. De twee zouden elkaar niet hebben ontmoet in een casino, maar wel via de datingapp Grindr. Het huwelijksaanzoek dat slechts enkele maanden daarop volgde zou op vraag van Gordon volledig in scène zijn gezet. “Hij wilde graag trouwen en stuurde van thuis uit al foto’s van ringen die hij mooi vond. Die hebben we dan samen in Dubai gekocht waarna hij me vroeg om hem in een romantische setting ten huwelijk te vragen.”

Ook de stukgelopen verloving schuift Gavin volledig in Gordons schoenen. Een van de vele redenen: Gordons stemmingswisselingen. “Het ene moment hemelt hij je helemaal op, het volgende breekt hij je volledig af en beledigt hij je tot op het bot”, vertelde de Australiër aan Privé. Daarnaast zou Gordon ook ontzettend jaloers zijn. Nadat Gavin er een avondje alleen met vrienden op uit trok, bestookte zijn verloofde hem met 123 berichtjes, 26 oproepen en zelfs een e-mail. “Toen ik hem daarmee confronteerde, stuurde hij “Fuck you, succes met je verdere leven”. Daarop zei ik: “Oké, dat ga ik doen”. Met dat laatste berichtje kwam er abrupt een eind aan het prille liefdesverhaal. Gavin is nu opnieuw in Melbourne en zoekt daar steun bij zijn vrienden en familie.

Woeste reactie van Gordon

Hoewel Gordon normaal gezien maar al te graag aandacht ontvangt, wenste hij na zijn eerste Instagrampost niet verder in te gaan op de heisa rond zijn liefdesleven. Pas na Gavins uitstorting bij Privé “kon hij niet anders dan reageren”. Via een intussen verwijderde Instagramreactie uitte Gordon zijn woede en ongenoegen: “Je beloofde met niemand te praten en was zelfs bereid om een verklaring ten gunste van mij af te leggen als schadebeperking, omdat je wist wat de gevolgen van onze breuk zouden zijn.” De zanger zegt zelfs zo diep te hebben gezeten dat hij een einde aan zijn leven wilde maken.

Nadat Gordon zelf beschuldigd werd van druggebruik doet hij eenzelfde boekje open over Gavin: “Ik trof iemand aan die duidelijk al dagen aan de drugs zat en niet had geslapen.” Zijn stemmingswisselingen zouden volgens hem te maken hebben met zijn diabetes en allesbehalve met het gebruik van drugs. Uiteindelijk sloot Gordon zijn bericht af met de woorden dat hij zich schaamt dat hij ooit van Gavin heeft gehouden. “Wat een tijd van liefde en energie heb ik in die vier maanden gestoken. (...) Je hebt nu 11.000 volgers op Instagram en ik hoop dat al die ramptoeristen jou massaal zullen ontvolgen!” De Nederlander is intussen terug in zijn thuisland en zoekt net als zijn ex steun bij familie en vrienden.