VIDEO. Massale vechtpartij in EuroLeague basketbal, refs sluiten te veel spelers uit om verder te spelen: “Hiervoor hoor je in de cel thuis”

De tweede wedstrijd in de kwartfinales (best of five) van de EuroLeague tussen Real Madrid en Partizan Belgrado is ontaard in een massale vechtpartij. Toen de scheidsrechters achteraf op basis van de beelden spelers uitsloten, bleven er te weinig spelers over om de partij uit te spelen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Honderd seconden voor het einde gingen de spelers van beide teams met elkaar op de vuist na een zware fout van Real-speler Sergio Llull op Kevin Punter. De scheidsrechters sloten uiteindelijk te veel spelers uit om de partij nog te kunnen voltooien.

De Australiër Dante Exum van Partizan raakte bij de vechtpartij ernstig geblesseerd aan de linkervoet.

Exum kreeg een stomp van Gabriel Deck en werd tegen de grond gewerkt door Guerschon Yabusele. “De manier waarop hij hem gooide met een judobeweging, daar zou je in de cel voor moeten vliegen en levenslang geschorst voor moeten worden”, zei de Servische teamarts aan het Servische nieuwsmedium Telegraf. “Het had zijn ruggengraat kunnen breken. Het was verschrikkelijk. Ik heb zoiets nooit eerder in mijn leven gezien.”

Partizan stond op het moment van de vechtpartij 80-95 voor en had dinsdag de eerste wedstrijd in Madrid al met 87-89 gewonnen. In de volgende twee duels, zondag 2 en dinsdag 4 mEi, heeft Partizan het thuisvoordeel.

In de kwartfinale tussen AS Monaco en Maccabi Tel Aviv bracht Monaco de stand in evenwicht door de Israëliers met 86-74 te verslaan. Het eerste duel had Tel Aviv met 67-79 gewonnen.