Jackass-ster Bam Margera geeft zichzelf aan bij politie na zwaar uit de hand gelopen ruzie met broer

Gewezen professioneel skateboarder Brandon ‘Bam’ Margera heeft zich in Pennsylvania aangegeven bij de politie. De man, onder bekend van Jackass, zou betrokken zijn geraakt in een zwaar uit de hand gelopen gevecht met zijn broer. Hij wordt vervolgd voor slagen en verwondingen, intimidatie en terroristische dreigementen.

Agenten zouden zondag naar de ouderlijke woning van de familie Margera in Chester County geroepen zijn voor een geval van huiselijk geweld. Jesse Margera, de broer van Bam, vertelde agenten dat zijn broer eerst als een bezetene op zijn deur aan het slaan en schoppen was en hem bedreigde, en hem even later in de keuken meerdere keren in het gezicht geslagen had. Nog volgens de politie dreigde hij er vervolgens mee zijn broer en andere aanwezigen in het huis te vermoorden.

Bam Margera, een gewezen professioneel skateboarder en bedenker en acteur in de show Jackass, werd vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 50.000 dollar. Hij wordt vervolgd voor slagen en verwondingen, intimidatie en terroristische dreigementen. Hij pleit onschuldig, aldus zijn advocaat. “Er zijn voortdurend meningsverschillen binnen families, elke familie heeft er wel. Dit is geen vete die in de rechtbank uitgevochten moet worden”, voegde die er nog aan toe.

Op 25 mei verschijnt Margera een eerste keer voor de rechtbank.