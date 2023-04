Team Hope organiseert pop-up voor voedselbedeling: “Kunnen onze mensen geen twee maanden zonder eten zetten”

SINT-TRUIDEN

In 2017 sloot de BMW-garage op de Diestersteenweg de deuren. Intussen zit de overeenkomst met de koper van die gebouwen en voedselbedeling Team Hope in de laatste rechte lijn, maar het loopt even stroef door een laatste ontbrekend milieuattest. “Daar hebben de mensen die beroep doen op ons voor voedselhulp weinig boodschap aan”, zegt Jean-Paul Mathijs, voorzitter van Team Hope.