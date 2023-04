Dimitri Van den Bergh botst opnieuw op “The Asp”, Smith wint hoogstaande finale tegen Price in Premier League darts

Dimitri Van den Bergh (PDC-10) heeft zich in het Engelse Leeds niet voor de kwartfinales van de dertiende nacht in de Premier League darts kunnen plaatsen. In de eerste ronde verloor de 28-jarige Antwerpenaar opnieuw met 6-4 van de Engelsman Nathan Aspinall (PDC-9). Vorige week hield “The Asp” Van den Bergh met dezelfde score uit de finale.

De overwinning in Leeds was voor ‘s werelds nummer een Michael Smith. De wereldkampioen won in de finale met 6-4 van de Welshman Gerwyn Price (PDC-3), de leider in de Premier League. Het was een bijzonder hoogstaande finale: Smith haalde een puntengemiddelde van net geen 105, Price zat net boven de 100.

Price verstevigde ondanks de nederlaag zijn leidersplaats in de Premier League. Met 33 punten heeft hij nu vier punten voor op de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3), die in Leeds al in de eerste ronde met 6-3 uitgeschakeld werd door de Schot Peter Wright (PDC-2). Van den Bergh is met 11 punten zesde. De top vier na zestien nachten speelt op 5 mei de play-offs in de Londense O2.

Uitslagen en standen speeldag 13:

Kwartfinales: Michael Smith (Eng/1) - Chris Dobey (Eng/21) 6-1; Peter Wright (Sch/2) - Michael van Gerwen (Ned/3) 6-3; Gerwyn Price (Wal/4) - Jonny Clayton (Wal/7) 6-2; Nathan Aspinall (Eng/9) - Dimitri Van den Bergh (Bel/10) 6-4

Halve finale: Michael Smith (Eng/1) - Peter Wright (Sch/2) 6-2; Gerwyn Price (Wal/4) - Nathan Aspinall (Eng/9) 6-3

Finale: Michael Smith (Eng/1) - Gerwyn Price (Wal/4) 6-4

Stand na speeldag 13: 1. Gerwyn Price (Wal) 33; 2. Michael van Gerwen (Ned) 29; 3. Michael Smith (Eng) 23; 4. Nathan Aspinall (Eng) 22; 5. Jonny Clayton (Wal) 19; 6. Dimitri Van den Bergh (Bel) 11; 7. Chris Dobey (Eng) 10; 8. Peter Wright (Sch) 9