Gezocht: werknemer op een van de meest afgelegen plekken ter wereld

Een Britse milieugroepering is op zoek naar iemand die 13 maanden lang op een van de meest afgelegen eilanden ter wereld wil gaan werken, waar niemand permanent woont. Er geraken alleen al is een huzarenstukje.

Het Britse eiland waar het om gaat, is Gough. Dat ligt in de Atlantische Oceaan op goed 2.400 kilometer van het Afrikaanse vasteland, heeft geen permanente bevolking of luchthaven en kan alleen bereikt worden na een zeven dagen durende boottocht vanuit Zuid-Afrika.

Op dit moment zijn er zeven werknemers en acht miljoen vogels die Gough hun thuis noemen. Twee van hen zijn Rebekah Goodwill en Lucy Dorman, die er actief zijn voor milieugroepering Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Het contract van Goodwill loopt af in september, en RSPB is daarom op zoek naar een geschikte vervanger.

Wat de job inhoudt? Lange dagen waarin je zeevogels in kaart brengt voor een salaris van net geen 30.000 euro per jaar. Kandidaten moeten volgens de organisatie in staat zijn om zich aan te passen aan “een uitdagende en afgelegen sub-Antarctische omgeving”. Vereist is daarnaast een diploma in wetenschap of gelijkwaardige ervaring in een relevant onderwerp en ervaring met omgaan met wilde dieren en/of vogels en met het monitoren van dieren.

Volgens Rebekah en Lucy gaat er ook wat wild weer mee gepaard, zo zeggen ze bij BBC, net als een jaar lang geen vers eten. “Ik denk dat wij twee als Britten gewend zijn aan de regen”, zegt Lucy. “Maar er is echt heel veel regen. Het weer kan hier redelijk extreem zijn. We zijn maar een klein stipje in de oceaan.” Contact houden met familie en vrienden kan omdat er wel internet is.

Zie de vacature hier.