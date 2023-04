Nieuwe regels voor autokeuring: voor deze gebreken krijg wel nog rode kaart, maar herkeuring is niet nodig

Voor een aantal gebreken wordt het voertuig niet meer afgekeurd met de verplichting het gebrek binnen de 15 dagen of 3 maanden te laten herstellen en het voertuig te laten herkeuren. Dat bespaart geld en tijd. Het gaat om mankementen die nu nog onder de code 2 vallen (herstel en herkeuring) en die vanaf 1 mei onder code 5 worden geplaatst. Dat wil zeggen dat ze op de technische keuring worden afgekeurd, maar zonder verplichting tot herkeuring (15,30 euro).

“Het gebrek moet nog steeds zo snel mogelijk opgelost worden, maar zonder herkeuring”, zegt Aidan Reinquin, woordvoerder van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Na overleg met GOCA Vlaanderen, dat de autokeuring organiseert, heeft de minister nieuwe instructies gegeven aan de keuringsinstellingen die vanaf volgende week al in voege gaan.

Waarover gaat het dan zoals?

-Het inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest van de auto dat niet in orde is of ontbreekt.

-Het identificatieplaatje van het gelijkvormigheidsattest dat ontbreekt of onleesbaar is. Het gaat om het metalen plaatje in de wagen waarop de code staat die ook op het gelijkvormigheidsattest staat. Op die manier kan de politie bij een controle controleren of het voertuig niet gestolen is.

-Ook als er een probleem is met de reproductienummerplaat vooraan moet je niet naar de herkeuring. De achterste nummerplaat is zoals bekende de originele. Die vooraan moet je zelf laten reproduceren volgens wettelijke normen. Als de verf is afgegaan en ze niet zo goed meer leesbaar is, is dat geen reden meer voor een rode kaart.

-Chauffeurs die op LPG of CNG rijden zijn verplicht een sticker op de ruit te hebben waarop dat staat. Ontbreekt die, moet je er eentje opkleven. Maar je moet er niet speciaal opnieuw voor naar de keuring. Dat bespaart je tijd en geld.

-Spartborden of spatlappen die niet in overeenstemming zijn met de vereisten

En daar stopt het niet bij. Minister Peeters zal de lijst met gebreken waarvoor geen herkeuring meer nodig is verder uitbreiden en voorziet vanaf 2024 ook dat erkende garages de herkeuringen zelf zullen mogen uitvoeren na de herstelling.

Ze reageerde daarmee op de massa klachten over de keuringscentra, onder meer door de lange wachttijden.

