Onana en Lavia doen slechte zaak in degradatiestrijd, Alexander Isak pakt uit met dribbel van de avond

Everton, met Amadou Onana in de basis, is zwaar onderuit gegaan tegen Newcastle, dat met een 1-4 overwinning aan de haal ging in Goodison Park. De dribbel van de Zweedse aanvaller Alexander Isak, die het laatste doelpunt van Newcastle inleidde, was heerlijk om te zien. Ook hekkensluiter Southampton, met Romeo Lavia tussen de lijnen, kon geen broodnodige punten in de degradatiestrijd pakken. Het verloor in eigen huis met 0-1 van Bournemouth.

Everton wist na de zege van Nottingham wat het te doen stond in de degradatiestrijd, maar ook Newcastle wilde de drie punten met het oog op de Champions League-plaatsen. The Magpies kwamen in de eerste helft op een 0-1 voorsprong via spits Callum Wilson (28’).

In de tweede helft volgden plots vier goals in acht minuten. Joelinton (72’) en opnieuw Wilson (75’) verzwaarden het verdict voor de thuisploeg, maar niet veel later zorgde Dwight McNeil (80’) voor de 1-3.

Eén minuut later drukte Jacob Murphy (81’) de overgebleven hoop van de Everton-supporters de kop in met de 1-4. Maar vooral de dribbel van Alexander Isak was geweldig. Kijk en geniet mee.

Onana werd in de 73ste minuut, bij een 0-2 stand, naar de kant gehaald.

The Toffees blijven zo voorlaatste in de stand met 28 punten. Ze moeten nog Leicester (29 punten) voor zich dulden, maar de zeventiende en eerste veilige plek is voorlopig voor Nottingham (30 punten), na hun 3-1 winst tegen Brighton woensdagavond.

Southampton wist donderdagavond niet te winnen van Bournemouth, dat de 0-1 zege pakte dankzij een doelpunt van Marcus Tavernier (50’). Lavia maakte de negentig minuten vol The Saints blijven laatste in de hoogste Engelse klasse met 24 punten. Bournemouth (36 punten) kan nu iets opgeluchter ademhalen en staat veertiende.

Newcastle deed dan weer een goede zaak om een ticket voor de Champions League. Het behield zijn derde plaats (62 punten) en zag concurrenten Tottenham (5de met 54 punten) en Manchester United (4de met 60 punten) donderdagavond 2-2 gelijk spelen.