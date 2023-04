Schoonmakers ontzet als ze huis van ‘hoarder’ binnenwandelen: “Honderden blikjes waren gevuld met urine”

Tom DeSena (23) en Junior Lallbachan (26) komen in vele onprettige situaties terecht als professionele schoonmakers en dachten alles al te hebben meegemaakt. Maar toen ze de opdracht kregen om een woning van een hoarder te kuisen, werden ze bij het binnengaan toch even van hun sokken geblazen. Het volledige huis was tot in elk hoek gevuld met meer dan 10,000 blikjes bier, sommige daarvan zelfs gevuld met urine. “En voor elk blikje waren er minstens 10 tot 15 kakkerlakken”, aldus Tom.