Lien en Christine nog niet overtuigd na huisbezoek in ‘Blind gekocht’: “Ik ben er niet wild van”

In Blind gekocht stonden Bart en Kinga voor de opgave om een woning met B&B mogelijkheden uit zoeken. En dat in hartje Brugge. Na enkele huisbezoeken blijkt al snel dat het budget van 640.000 euro geen overbodige luxe is om een huis met minstens 5 kamers en even veel badkamers te vinden. Maar wie zoekt én vooral Bart of Kinga heet, die vindt.

Lien en Christine hebben in afwachting het perfecte flesje bubbels in huis gehaald. “Wie weet staat Jani volgende week aan onze deur (…) dus vanaf morgen welkom met de sleutel van onze nieuwe woning”, lachen moeder en dochter. Hoewel ze wel degelijk voorbereid waren, komt het besef dat ze een huis hebben gekocht pas binnen wanneer Jani effectief de sleutel bovenhaalt. “Een huis heeft eigenlijk wel impact op je leven hé” zegt Christine verwonderd tegen haar dochter.

Experten Bart en Kinga. — © Goplay

Nog een beetje veel werk aan

Aangekomen aan hun nieuwe woning met B&B start de kritiek al nog voor ze binnen zijn. Geblinddoekt en met de handen aftastend, merken Lien en Christine op dat de gevel nog niet gevoegd is. Wanneer de twee dames hun blinddoek hebben ingeruild voor hun bril, kan de inspectie écht beginnen. Een positieve start, want over de inkomhal en authentieke vloer zijn ze tevreden, maar wanneer ze de deur naar de living openzwaaien, barst Christine los. “Ik denk dat er nog een beetje werk aan is om het heel mooi te krijgen”, zegt ze toch glimlachend. Verder is de buitenruimte te klein, moet de keuken naar de voorkant verhuizen en zien ze geen mogelijkheden tot extra slaapkamers. “Ik ben er niet wild van”, gaat Christine verder wanneer ze nog een extra douchekamer ontdekt. En dan spreekt ze nog niet van muren uitbreken, zoals ze zelf aanhaalt.

Hoewel Bart en Kinga positief blijven, hadden ze gehoopt op meer ruimtelijk inzicht van de dames. “Die moeten toch beseffen dat er geen honderdduizenden euro’s budget overblijven om te renoveren”, zegt Bart verbaasd. Waarop Kinga antwoordt: “Nee die beseffen dat niet.”

Positieve eindnoot

Gelukkig ziet het duo op de bovenverdieping wel mogelijkheden om er iets moois van te maken. “Veel licht, hoge plafonds, alles wat ik gevraagd heb”, begint Lien. Alleen hoopt ze nog dat een toekomstige B&B kamer haar privé verblijf zal worden. Wanneer Christine in de war is over de douchedeur, breekt de hilariteit bij Bart en Kinga los. Over de laatste kamer zijn zelfs zowel moeder als dochter enthousiast. “Leuk, zo een mooi uitzicht op de torens van Brugge”, sluit Lien af. Al voegt Christine er nog snel even aan toe dat de schouw er zeker uit mag.