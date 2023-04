Het grote darts-interview met Ferre Reggers: “Volgend seizoen naar Italië, maar eerst titel pakken met Maaseik”

In onze reeks ‘het grote darts-interview’ laten we een gesprekspartner elf pijltjes afvuren, waarbij elke score overeenkomt met een vooraf opgestelde vraag. Ook gaan we op zoek naar de beste darter, daarvoor krijgt de geïnterviewde drie pijltjes die een totaalscore opleveren. Deze week: volleyballer Ferre Reggers, die vrijdag (20.30 uur) met Greenyard Maaseik aan de titelfinales begint in en tegen aartsrivaal Roeselare.