Tristan uit ‘Boer zkt vrouw’ stelt nieuwe vriend voor: “Hele fijne vakantie met jou” 

Tristan is de enige homoseksuele boer die ooit op zoek ging naar een partner in Boer zkt vrouw. In het dertiende seizoen nam hij deel aan het programma en werd hij voorgesteld als een moderne kerel, helemaal geen ‘klassieke’ boer. “Hij ziet er goed uit en gaat vaak op stap met vrienden. Eén van zijn hobby’s is shoppen. Hij houdt van mooie kleren en schoenen, en wil er altijd piekfijn uitzien. Tristan is zelfzeker, sociaal, spontaan en behulpzaam. Hij mag er dan best wel stoer uit zien: hij is ontzettend lief en niet vies van rustige gesprekken en wat romantiek”, klonk het toen.

Maar in het programma vond hij uiteindelijk geen match. Achteraf kreeg hij heel wat berichtjes, maar een vaste relatie zat er niet meteen in. Tot hij meer dan een jaar geleden Thibaut tegenkwam. “Ik had het niet verwacht, maar plots was er die klik met één speciale man. Dus ja, ik kan met veel blijdschap melden dat ik een nieuwe vriend heb. Ik ben smoorverliefd, en we zijn al zes maanden gelukkig samen”, vertelde hij vorige zomer aan Dag Allemaal. Zijn nieuwe liefde vond het toen nog wat vroeg om in the picture te komen, maar nu pakt Tristan op Instagram wel uit met foto’s van zijn partner. “Het was een erg leuke vakantie samen met mijn vriend, mijn twink, mijn partner Thibaut.”

(sgg)