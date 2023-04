Barcelona voorbij Chelsea naar de Champions League-finale voor vrouwen

Barcelona heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal voor vrouwen. De terugwedstrijd in Camp Nou eindigde op 1-1, nadat Barcelona zaterdagmiddag de heenwedstrijd met 0-1 had gewonnen.

Chelsea wist na de nederlaag op Stamford Bridge wat het te doen stond op bezoek bij de Catalanen, maar aan de rust hielden beide ploegen mekaar in evenwicht. Na het uur scoorde Barcelona via de Noorse aanvalster Caroline Hansen (64’), wat de situatie voor Chelsea nog moeilijker maakte. Maar kort daarna scoorden ook de Engelsen via Hansens landgenote Guro Reiten (67’). Verder kwam Chelsea niet meer, waardoor Barcelona zich de eerste finalist mag noemen.

Het duel tussen Chelsea en Barcelona was een heruitgave van de finale van 2021. Toen wonnen de Catalanen in Göteborg met 4-0 en pakten ze hun eerste (en tot dusver enige) beker met de grote oren. Barcelona neemt het in de finale op tegen Wolfsburg of Arsenal. In de Volkswagen Arena hielden die teams mekaar zondag op 2-2. Op 1 mei volgt de terugmatch.

Bij Barcelona zat sterspeelster Alexia Putellas op de bank, nadat ze in de heenwedstrijd nog in de tribune zat. De tweevoudige laureate van de Gouden Bal komt terug van een zware knieblessure die ze vorige zomer opliep voor het EK. Mogelijk haalt ze wel de finale, die is voorzien op 3 juni in het Nederlandse Eindhoven.