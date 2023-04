In snookercafé BonAparte in Zonhoven kijkt meervoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan altijd mee vanaf de muur. — © Raymond Lemmens

Zonhoven

Na de overwinningen tegen topfavoriet en meervoudig kampioen Ronnie O’Sullivan zijn alle ogen gericht op de Belgische snookertrots Luca Brecel. In het wereldje hopen ze dat zijn sportieve prestatie het snooker een nieuwe boost kan geven. In Limburg bijvoorbeeld daalde het aantal clubs in dertig jaar tijd van vijftig naar negen.