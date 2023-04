Vandenbroucke belooft register van spermadonoren tegen jaareinde

Tegen het einde van het jaar moet ook België over een register van spermadonoren beschikken. Dat heeft vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag gezegd in Terzake (Canvas).

Verschillende media hebben aan het licht gebracht dat een Nederlandse man - Jonathan M. - die wereldwijd mogelijk meer dan 500 kinderen verwekt heeft met zijn donorsperma ook in ons land actief is geweest. Vrijdag wordt voor een rechtbank in Den Haag een uitspraak in kortgeding verwacht, nadat de Nederlandse Stichting Donorkind en een moeder die van hem een kind kreeg, gevraagd hebben om hem een verbod op te leggen om nog bij meer vrouwen kinderen te verwekken.

Volgens Steph Raeymaekers van de Belgische vzw Donorkinderen bestaan er sterke vermoedens dat ziekenhuizen in ons land het sperma van M. gebruikt hebben en dat de overheid “naliet een onderzoek te starten toen in 2017 al bleek dat in binnen- en buitenland het maximumaantal donorkinderen van deze donor ruimschoots overschreden was”.

Tijdens een debat met Raeymaekers in Terzake zei minister Vandenbroucke dat alle Belgische fertiliteitscentra zullen worden bevraagd over eventuele donaties door de man. “We gaan ook contact opnemen met Nederland, en met private donorbanken zoals (het Deense) Cryos.” Hij zei dat het voor wensouders en hun kinderen “heel zwaar” moet zijn om te achterhalen dat ze door hun donor bedrogen zijn. Vandenbroucke waarschuwt vanwege het grote aantal kinderen van dezelfde vader ook voor het gevaar op inteelt.

Er wordt in België al jaren gesproken over een databank voor spermadonoren, die ervoor moet zorgen dat één donor niet te veel kinderen verwekt. “Het is onaanvaardbaar dat dat register er nog niet is, maar mijn wetsontwerp daarover wordt binnenkort in het parlement besproken”, zei Vandenbroucke. Hij belooft dat de hele zaak tegen het einde van het jaar rond is.

Met het register, aldus Vandenbroucke, zullen de fertiliteitscentra op voorhand kunnen controleren of een donor niet bij meer dan zes verschillende vrouwen kinderen aan het verwekken is. Ook van Cryos en andere private donorbanken wil hij de “waterdichte garantie” dat ze zich in België aan de “zesvrouwenregel” houden.

Vandenbroucke wees er nog op dat het aan het parlement is om te beslissen over de anonimiteit van donoren.