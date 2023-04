Tweede dode in twee dagen in Morocco Desert Challenge

Bram van der Wouden, een 48-jarige motorrijder uit Nederland, heeft donderdag het leven gelaten in de vijfde rit van de Morocco Desert Challenge. Dat is naar aantal deelnemers de tweede grootste rallyraid ter wereld, na de Dakar. Andere deelnemers vonden de man naast zijn motor. Vermoedelijk was hij gestopt om even bij te komen, maar is de hitte hem fataal geworden. Het kwik stijgt al dagen boven de veertig graden in de rally en er zijn al meerdere deelnemers naar het ziekenhuis overgebracht wegens hitteberoertes. De organisator, de Belg Gert Duson, meldt dat het medisch interventieteam heel snel ter plaatse was, maar dat de hulp te laat kwam.

Van der Wouden had al meerdere rallyraids op zijn actief, waaronder de Africa Eco Race en de Dakar in 2022. Hij reed deze MDC als voorbereiding op de Dakar 2024.

Ook woensdag liet een deelnemer het leven in de Morocco Desert Challenge. Laurent Lichtleuchter (46), een professioneel copiloot uit Frankrijk, liet het leven bij een aanrijding tussen twee voertuigen.

De rit van vrijdag is voor de motards geannuleerd. De MDC eindigt zondag. (mc)