Vissen zit er even niet in voor Jos Beckx, die terugkeert uit zijn pensioen om Union uit de nood te helpen. — © Dick Demey

Vlak voor het ingaan van de play-offs heeft Union de samenwerking met doelmannentrainer Logan Bailly stopgezet. In allerijl moest de Brusselse club op zoek naar een vervanger en die vond het in Tessenderlo bij Jos Beckx. “Ik had nochtans gezworen om nooit meer op het veld te staan, maar ik zie dit als een vriendendienst”, verklaart Beckx zijn comeback.