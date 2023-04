Tadej Pogacar is nog niet met revalidatie bezig en geniet met Urska: “Graag tips voor films en series, want ik kan geen FIFA spelen”

Tadej Pogacar werd nog de dag van Luik-Bastenaken-Luik geopereerd aan zijn linkerhand en zou pas een tweetal weken later op de rollen mogen trainen. De Sloveense tweevoudige Tourwinnaar geniet na een druk voorjaar nog even van vakantie met zijn vriendin Urska. Veel tijd om te genieten is er niet, want maandag start ze in de Vuelta Femenina.

Tadej Pogacar is zijn goed humeur niet verloren door zijn val in Luik-Bastenaken-Luik, die zijn voorbereiding op de Tour compliceert. “Genieten van wat vrije tijd en genieten van de kleine dingen in het leven”, schrijft hij op Facebook. “Nog niet aan fietsen of de revalidatie gedacht, maar misschien verandert dat als Urška naar La Vuelta vertrekt. Geef me intussen wat tips voor goede films en series in de comments, want ik kan niet eens FIFA spelen”, zo verwijst hij naar het verband rond zijn linkerpols en -hand.