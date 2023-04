Hamse trucker Igor Bouwens wint duinenrit in Marokkaanse woestijnrally

LEES OOK. Tweede dode in twee dagen in Morocco Desert Challenge

De Morocco Desert Chalenge is qua aantal deelnemers de tweede grootste rallyraid ter wereld, na de Dakar. Igor Bouwens, Syndiely Wade en Ulrich Boerboom (Iveco T-Way) kregen het startnummer 1 toebedeeld (501 wordt dat voor de truckklasse), omdat ze vorig jaar de gelijkaardige Tunisia Desert Challenge hadden gewonnen. Woensdag hadden ze een offday, met ruim een uur tijdverlies toen ze vastreden op een duin. Maar donderdag sloegen ze terug door de etappe van Foum Zguid naar M’hamid te winnen.

“Toen we aankwamen in het bivak zagen we geen enkele vrachtwagen staan. Toen begon het te dagen dat we de etappe hadden gewonnen”, doet Boerboom het verhaal. “We hebben een heel goede rit gereden. Vooral in de sectie met 30 kilometer duinen ging het vlot. De navigatie is hier heel moeilijk, met veel splitsingen en punten waar je je makkelijk kan vergissen. Maar met Syndiely hebben wij een heel goede navigatrice, dat is niets nieuws.”

De leider in de MDC, Dakarwinnaar Janus van Kasteren, viel donderdag uit door mechanische problemen. Daardoor staan Bouwens en co nu tweede in de stand, op 1u25’ van de Nederlander Vick Versteijnen (Iveco Powerstart).

Bij de auto’s legden Dilsenaar Vincent Thijs en Tom De Leeuw donderdag beslag op de negende plaats met hun Toyota. Zij staan zevende algemeen. De wedstrijd, die geteisterd wordt door temperaturen boven de 40 graden, eindigt zondag. (mc)

