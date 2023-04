Maryna Zanevska na verlies tegen Samsonova: “Heb vooral tegen mezelf gevochten”

Maryna Zanevska (WTA 75) was een beetje teleurgesteld na haar uitschakeling door de Russische Liudmila Samsonova (WTA 18) in de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Madrid. De Belgische nummer twee moest met 6-2 en 6-3 de duimen leggen.

“Ik heb niet schitterend gespeeld”, gaf Zanevska toe aan persagentschap Belga. “Het was zelfs een beetje het tegenovergestelde van mijn eerste ronde tegen Kenin. Samsonova was vandaag beter. Ik vocht meer tegen mezelf tijdens de wedstrijd dan tegen haar. Aan het einde van de eerste set begon ik stilaan beter te spelen, maar tegen zo’n opponente moet je vanaf het begin bij de les zijn. Samsonova sloeg veel beter op en toonde zich op de belangrijke momenten meer solide. Het was niet goed genoeg vandaag.”

Het was voor Zanevska haar eerste toernooi sinds haar nederlaag in de eerste ronde in Miami vorige maand. Door rugproblemen stond ze even aan de zijlijn.

“Ik was hier voor het eerst aanwezig in Madrid, en ik moet zeggen dat ik de sfeer wel kon appreciëren”, gaf ze aan. “Het is een mooi toernooi. Ik mocht mijn eerste match op het hoofdterrein spelen, dat blijft een mooie herinnering. Ik heb het geluk dat ik me kan tonen in toernooien met de beste speelsters ter wereld. Dat motiveert me enorm. Ik ga blijven knokken voor goede resultaten.”