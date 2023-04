Simona Halep zegt dat positieve dopingtest te wijten is aan besmet voedingssupplement

Voormalig nummer een van de wereld in het vrouwentennis Simona Halep, sinds oktober geschorst na een positieve test op de verboden stof roxadustat, claimt dat ze het slachtoffer is van een “besmetting van een van haar voedingssupplementen”. Dat verklaarde de Roemeense in een interview met Tennis Majors.

Volgens Halep hebben deskundigen, in opdracht van de 31-jarige tennisster, “vastgesteld dat deze sporen het resultaat waren van een besmetting, een contaminatie van een van mijn voedingssupplementen, wat de zeer kleine hoeveelheid verklaart die in mijn lichaam werd gedetecteerd.”

De voormalige nummer een, winnares van Roland-Garros in 2018 en Wimbledon in 2019, testte in augustus 2022 in New York positief op roxadustat, een verboden stof die in de reglementen van het Wereldantidopingagentschap (WADA) als EPO wordt geclassificeerd. Roxadustat stimuleert de productie van rode bloedcellen en wordt vaak gebruikt om bloedarmoede te behandelen bij nierziekten.

Halep werd voorlopig geschorst door de antidopingorganisatie in het tennis (ITIA) en er hangt haar een schorsing van maximaal vier jaar boven het hoofd. Tijdens haar voorlopige schorsing kan Halep aan geen enkel toernooi deelnemen.

De Roemeense ontkent dat ze een verboden product heeft gebruikt. “Ik had nooit gedacht dat ik betrokken zou zijn bij een verhaal als dit”, zei Halep, die nog vertelde dat ze zich “goed” voelde omdat “ik weet dat ik zuiver ben”. De tennisster voegde er nog aan toe dat de Internationale Tennis Federatie (ITF) haar bewijs had afgewezen. Ze heeft gevraagd “gehoord te worden door een onafhankelijke rechtbank”.

Verschillende hoorzittingen zouden door de ITF zijn uitgesteld of geannuleerd. Ook een verzoek om haar voorlopige schorsing op te heffen werd afgewezen. Een nieuwe hoorzitting zou “op 28 mei” kunnen plaatsvinden, aldus Halep nog.