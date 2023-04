Remco Evenepoel gaat diep op training in Denia: “Streven naar perfectie”

Remco Evenepoel is momenteel aan zijn ultieme voorbereiding bezig op de Giro in het hoogtehotel Syncrosfera van ex-renner Alexander Kolobnev in Pedreguer nabij Denia. Hij slaapt er in een kamer met een lager zuurstofgehalte, maar traint er op zeeniveau om intensieve blokken te kunnen afwerken. Dat het er stevig aan toe gaat op training, valt af te lezen op een foto die Evenepoel op zijn Twitter postte. “Streven naar perfectie”, staat erbij te lezen.