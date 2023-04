Goed nieuws voor Brecel: vriendin Laura op komst nadat ze international paspoort bemachtigt

Goed nieuws voor Luca Brecel. Vanaf vrijdag kan hij op het WK snooker in Sheffield op extra mentale steun rekenen: vriendin Laura is dankzij een ‘superdringende procedure’ met haar internationaal paspoort onderweg.

Dat liefde vleugels geeft, ondervindt Luca Brecel momenteel aan den lijve. Hij kende de West-Vlaamse Laura Vanoverberghe al een tijdje via sociale media, maar pas vlak voor het WK snooker sprong de vonk tussen de twee echt over. De Maaslander won prompt zijn eerste wedstrijd ooit op het WK, rekende af met iconen als Mark Williams en Ronnie O’Sullivan en staat nu voor het eerst in de halve finale.

Tot nog toe kon Laura er in Sheffield niet bij zijn omdat ze niet over een internationaal paspoort beschikte. Maar dat euvel is nu van de baan. Op sociale media zwaait de West-Vlaamse met haar internationaal paspoort en kondigt ze haar komst naar Engeland aan. “I am coming baby”, schrijft ze met een hartje gericht aan Brecel.

Si Jiahui, die vrijdag (11 uur en 20 uur) en zaterdag (15.30 uur) zijn 3-5-voorsprong verdedigt, is alvast gewaarschuwd.