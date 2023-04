Onze tv-tips: een beklijvend verhaal, een onderzoeksjournaliste en een overleden popster

Capharnaüm

Canvas, vr, 21.30u

Een aangrijpend verhaal, gebaseerd op ware feiten. Over Zain (12) die opgroeit in een vissersdorp in Libanon. Hij is bij zijn geboorte niet aangemeld. Hij heeft geen leefbaar onderkomen, voldoende eten, bescherming en liefde. Daarom daagt Zain zijn ouders voor de rechter. Zijn aanklacht is dat ze hem op de wereld hebben gezet. Een verhaal dat je bij de keel grijpt. (tove)

Bordertown

Play6, vr, 20.35u

Jennifer Lopez bewijst dat ze ook kan acteren. In deze film speelt ze een onderzoeksjournaliste van een grote krant die onderzoek doet naar moorden nabij fabrieken in de buurt van de Mexicaanse steden Juárez en El Paso. De lijken werden een tijd later in het omliggende woestijngebied ontdekt. Maar dan is er plots een overlevende. Ze krijgt fraai tegenspel van Antonio Banderas en Martin Sheen. (tove)

Amy Winehouse: Live at Shepherd’s Bush

NPO3, vr, 21.15u

Amy Winehouse, die haar eigen nummers schreef, debuteerde met het album Frank. In 2006 volgde Back to Black, waarvan vooral Rehab een grote hit werd. Het nummer gaat over drankgebruik, dat ervoor zorgde dat haar optredens regelmatig werden afgelast, of van slechte kwaliteit zijn, en dat leidde tot haar dood. Vanavond passeren haar bekendste nummers de revue tijdens een concertregistratie. (tove)