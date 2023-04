Genkenaars Seydi en Handan hopen dat ‘Turkse Gandhi’ Erdogan uit het zadel licht

Genk

Op 14 mei trekken de Turken naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De Turken die buiten Turkije wonen kunnen al vanaf dit weekend hun stem uitbrengen. Dat kan dit jaar voor het eerst in Hasselt. En dit keer zijn het niet alleen Erdogan-aanhangers die in België campagne voeren voor de Turkse presidentsverkiezingen. Ook oppositiepartij CHP laat van zich horen. “Onze kandidaat – Kemal Kiliçdaroglu - maakt kans, want het gaat slecht met Turkije, dus ook met Erdogan”, zegt CHP-woordvoerder Seydi Uysal uit Genk.