Lidl verlaagt prijs van 250 producten

Door de stijgende prijs van grondstoffen de afgelopen jaren, heeft supermarktketen Lidl beslist om de prijs van 250 producten in hun vast assortiment te verlagen. Dat melden ze in een persbericht.

De prijsdalingen die Lidl aankondigt, lopen erg uiteen. Het gaat om dalingen tussen -3 procent tot - 34 procent. Zo zal de daling op chips ribble bbq-flavour beperkt blijven, maar voor party toastjes zakt de vaste prijs met -34 procent. De royal notenmix daalt van € 2,65 euro naar € 1,99 en ook mayonaise wordt -25 procent goedkoper, dat meldt de supermarktketen in een persbericht.

“We zien dat de hoge inflatie en stijgende voedselprijzen een sterke groei in de verkoop van onze huismerken bracht”, zegt Hendrik Van Wilderode, directeur marketing en inkoop bij Lidl België en Luxemburg. “De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs zit in ons DNA en huismerken zijn onze sterkte. Daarom verlagen we onze prijzen van ons vast assortiment van zodra het kan om steeds aan deze belofte te voldoen. Er werden voorbije jaren nog nooit zo veel prijsvergelijkingen uitgevoerd en telkens is de conclusie: eigen merken zijn tot 60 procent goedkoper. Met deze permanente prijsverlaging zetten we dit nogmaals kracht bij.”

(sgg)