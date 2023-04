Van snooker krijg je honger: tegenstander van Luca Brecel trakteert zich op flinke hotpot

Jiahui Si, de tegenstander van Luca Brecel in de halve finales, had flinke honger na de eerste sessie tegen onze landgenoot, waarin hij een 5-3-voorsprong bij elkaar speelde. Hij trakteerde zich na afloop op een stevige hotpot met vis. Jiahui Si had gewichtsproblemen toen hij China ruilde voor Engeland omdat hij geen lekkere authentieke Chinese maaltijden vond en leefde op afhaal.

De foto van na de eerste sessie van de halve finale tegen Luca Brecel werd online geplaatst op het Twitteraccount van de gerenommeerde Victoria’s Snooker Academy in Sheffield, waar Si Jiahui zijn talent wordt gepolijst. Zij volgen hem tijdens dit WK op de voet.

Si Jiahui heeft er even over gedaan om in Engeland qua voeding zijn draai te vinden. In een portret in een lokale krant uit Hangzhou vertelde Jiahui Si dat hij problemen had met eten toen hij op 17-jarige leeftijd in Engeland kwam wonen. Hij leefde op afhaalmaaltijden, maar vond die niet lekker en verloor door zijn onregelmatig eetpatroon 18 kilo. Hij woog op een bepaald moment nog slechts 63 kilogram voor 1m86.

Intussen heeft de tegenstander van Luca Brecel in de halve finales van het WK snooker een flatgenoot die voor hem kookt.