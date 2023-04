Geert Vanloffelt: “Muziek maken is een noodzaak, mijn hartslag, mijn manier van communiceren.” — © Raymond Lemmens

Genk

Uiteraard brengt de mogelijke winnaar van The Masked Singer straks eigen werk uit. Weet dan dat Genkenaar Geert Vanloffelt (51) de songteksten geschreven zal hebben, net zoals hij een hand had in hits van Metejoor en Niels Destadsbader. “Als songschrijver moet je je ego opzijzetten.”