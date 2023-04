Het verhaal was een eigen leven gaan leiden: Max Verstappen dreigt te stoppen met de F1 omdat er sprintraces worden ingevoerd. In Bakoe heeft hij zijn uitspraken nog eens gekaderd. “Ik rij minstens tot het einde van mijn contract in 2028. Dan zullen we wel zien. Ik hou van racen, ik hou van winnen, ik ken mijn salaris… Maar is mijn leven echt goed?”