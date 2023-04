Minister De Sutter bevestigt mogelijke mistoestanden bij 3 bijkomende overheidscontracten met Bpost

Bpost ontdekte in een interne audit mogelijke mistoestanden bij drie diensten die het postbedrijf uitvoert voor de overheid. Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) donderdag gezegd in de Kamer. Het gaat om het beheer van de rekeningen van de staat, het innen van boetes van buitenlandse verkeersovertreders en het in- en afleveren van nummerplaten.