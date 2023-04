Speedpedelecs mogen vanaf de zomer op jaagpaden rijden, maar ze moeten rekening houden met hun snelheid

Jaagpaden langs Vlaamse waterlopen zijn niet langer verboden terrein voor speedpedelecs. Op voorwaarde dat ze niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Er worden nu zo snel mogelijk nieuwe verkeersborden geplaatst. Want pas dan gaat de nieuwe regel in.

Langs de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen (kanalen en andere waterlopen) liggen bijna 2.000 km al dan niet verharde jaagpaden en dijkwegen. Die oorspronkelijke dienstwegen voor het beheer en onderhoud van de waterwegen, zijn ook erg populair bij wandelaars en fietsers maar verboden voor speedpedelecs, tenzij op trajecten die onderdeel zijn van een fietsnelweg.

Maar nu hebben Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en de De Vlaamse Waterweg nv beslist om ook die snelle elektrische fietsen toe te laten. Op voorwaarde dat ze zich aan een maximumsnelheid van 30 km/uur houden. Dat geldt overigens ook voor wielertoeristengroepen.

“Eindelijk”, klinkt het bij de Fietsersbond. “Wij vragen dat al sinds 2019 omdat die jaagpaden uitnodigen om lange afstanden af te leggen, voor woonwerkverkeer bijvoorbeeld. Maar ook omdat het absurd is om een onderscheid te maken tussen fietsen met trapondersteuning. In een zone 30 is het toch ook niet verboden om met een Ferrari te rijden omdat die tot 300 km/uur kan halen? Zo lang iedereen zijn gezond verstand maar gebruikt en zich aan de toegelaten snelheid houdt”, zegt Wies Callens van de Fietsbond.

Normaal gezien vanaf de zomer al komt daar dus verandering in. “Daar is geen wetswijziging voor nodig, wel nieuwe verkeersborden. Die zullen nu zo snel als mogelijk worden geplaatst. We beginnen in Gent. De nieuwe regel gaat, laat dat duidelijk zijn, pas in wanneer die nieuwe signalisatieborden geplaatst zijn. Het gaat om borden met een P op. Borden die er nu op sommige plaatsen staan en die aangeven dat speedpedelecs er verboden zijn, zullen weggenomen worden”, zegt Aidan Reinquin, woordvoerder van minister Peeters.

Dit bord duidt aan dat speedpedelecs verboden zijn — © rr

Om het gebruik van de jaagpaden verder in goede en veilige banen te leiden, heeft minister van Mobiliteit Peeters met De Vlaamse Waterweg een nieuwe visie ‘Functioneel en recreatief medegebruik van jaagpaden’ uitgestippeld.

Naast de snelheid, veiligheid en hoffelijkheid wordt er onder meer ook gekeken naar het onderhoud en de verlichting op jaagpaden. “Een degelijk onderhoud is belangrijk en op weloverwogen locaties kan op basis van veiligheidsoverwegingen verlichting worden geplaatst”, klinkt het.

Nu is het zo dat die jaagpaden op sommige plaatsen ’s avonds en ’s nachts pikdonker en dus onveilig zijn.