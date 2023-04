Net wanneer de bloesempracht in volle glorie Haspengouw siert, krijgen we eindelijk zonniger en zachter weer. — © Christof Rutten

Net wanneer de bloesempracht in volle glorie Haspengouw siert, krijgen we eindelijk zonniger en zachter weer. Op deze heerlijke wandel- en fietstochten kan je dit weekend genieten van de fruitbomen in bloei.