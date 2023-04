Eerste beelden van zesde seizoen van ‘The Crown’: zo zullen William en Kate eruitzien

De eerste beelden van het zesde, en laatste, seizoen van de Netflix-serie The Crown zijn gepubliceerd. En daarin krijgen we voor het eerst een volwassen prins William en prinses Kate te zien.

The Crown is bijna aangekomen in het heden. In het zesde, en tevens laatste, seizoen van de Netflix-serie zullen we het liefdesverhaal tussen prins William en prinses Kate te zien krijgen. De nieuwe afleveringen zullen tonen hoe prins William aan de University of St. Andrews start en “een zo normaal mogelijk leven wil leiden.” Ook Kate Middleton begint op dat moment aan haar universiteitscarrière en zo begint het verhaal van de toekomstige prins en prinses van Wales.

In het zesde seizoen zal prins William vertolkt worden door Rufus Kampa (als tiener) en Ed McVey (als volwassene). Kate zal gespeeld worden door Meg Bellamy.

(Lees verder onder de foto’s)

Het is nog onduidelijk waar het zesde seizoen precies zal eindigen. De dood van prinses Diana in 1997 en het huwelijk van de huidige koning Charles en Camilla zullen hoogstwaarschijnlijk wel aan bod komen. De trouw van prins Harry en Meghan Markle en de dood van queen Elizabeth waarschijnlijk niet.

Wanneer het zesde seizoen bij de streamingsdienst zal verschijnen is nog niet duidelijk, maar het zou wel voor dit jaar zijn.

