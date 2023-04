Politie onderzoekt filmpje waarin 12-jarige jongen geslagen wordt: “Sindsdien is hij bang om buiten te komen”

“De volgende keer dat je snitcht is het meer, geloof mij”, klinkt het nog wanneer de agressor wegloopt. Daarvoor gaf hij de 12-jarige jongen enkele rake klappen met zijn rechterhand. De beelden die van het voorval aan het station in Menen werden gemaakt doen sinds woensdag de ronde op de sociale media.

Nochtans dateren de feiten van 14 april. Het was de begeleiding van het internaat in Nazareth waar de jongen zit dat de beelden te zien kreeg. Zij beslisten om een klacht in te dienen bij de politie. “Wij wisten als ouder van niks”, vertelt zijn mama Lois. “We werden door de school verwittigd, want onze zoon durfde zelf niks vertellen.”

De jongen uit Kortrijk had tijdens de paasvakantie afgesproken met een vriend om naar de Paasfoor te gaan. Uiteindelijk werd hij meegelokt naar het station in Menen. Daar werd hij opgewacht door nog enkele andere tieners, die hem meteen onder handen namen. “Zogezegd omdat hij bij de politie zou geklikt hebben over een drugsverkoop. Maar daar is niks van aan, hij viel uit de lucht.”

Dader gekend

Die middag was de jongen vroeger thuis dan verwacht. “Dat verwonderde me, maar ik merkte wel niks abnormaals op. Fysiek had hij dan ook niks, maar mentaal is dit nog altijd pijnlijk. Hij is bang om buiten te komen. Ze dreigden dat ze hem zouden opwachten als hij iets zou zeggen over de feiten”, vertelt zijn mama.

De klacht werd ingediend bij de politiezone Leie-Schelde, maar nu onderzoekt de zone Grensleie de zaak. Lois hoopt dat de politie streng optreedt. “Die dader is gekend, zo sloeg hij onlangs een ander kind en stak hij diens boekentas in brand. Er wordt veel te weinig tegen gedaan. Moeten ze eerst een moord plegen?”, vraagt ze zich af. Dat is niet het enige dat haar kwaad maakt. “Er zijn toch mensen die dit moeten hebben zien gebeuren? Waarom is niemand tussengekomen? Scandaleus.”