Met 38,7 graden: wellicht heetste aprildag ooit in Spanje

De uitzonderlijke vroege hittegolf in Spanje bereikt donderdag en vrijdag haar hoogtepunt. Dat meldt het Spaanse Staatsmeteorologisch Agentschap (Aemet). Woensdag zijn al recordtemperaturen verbroken. En met een voorwaardelijke 38,7 graden op donderdag hebben de Spanjaarden vermoedelijk hun warmste aprildag ooit achter de rug.

De “massa zeer warme en droge lucht uit Noord-Afrika”, die de hittegolf uitlokt, doet de temperaturen sinds het begin van de week stijgen tot “niveaus die de zomer waardig zijn en uitzonderlijk hoog zijn voor deze periode”, aldus het agentschap. Donderdag werd er op de luchthaven van Cordoba 38,7 graden gemeten. Dat cijfer is voorlopig wel nog voorwaardelijk.

(Lees verder onder de tweet)

De hittegolf komt in een abnormaal warm en droog voorjaar: een catastrofe voor de landbouw, de steunpilaar van de Spaanse economie. Volgens het Coördinatiecomité van Organisaties van Landbouwers en Veehouders (COAG), de belangrijkste vakbond van boeren, is 60 procent van de Spaanse landbouwgrond momenteel “verstikt” door het gebrek aan neerslag.

In dat licht heeft de Spaanse regering de Europese Commissie dinsdag gevraagd om de “crisisreserve” van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te activeren. De regering heeft ook aangekondigd de boeren een fiscaal duwtje in de rug te geven. Verder heeft het ministerie van Volksgezondheid de regio’s donderdag voorgesteld om het nationale hitteplan al op 15 mei (in plaats van 1 juni) te laten ingaan, bericht de openbare omroep RTVE.

Spanje moet het hoofd bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering. Volgens de Verenigde Naties wordt bijna drie kwart van het Spaanse grondgebied getroffen door woestijnvorming. Met meerdere hittegolven vanaf mei was vorig jaar het warmste jaar dat in Spanje ooit geregistreerd werd, zegt Aemet.