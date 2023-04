Zo maak je van stofzuigen een minder vervelende klus

Een uitzondering daar gelaten is schoonmaken niemands hobby. Toch moet het gebeuren, dus alle tips om het kuisen van je huis te vereenvoudigen zijn welkom. Een van die handige uitvindingen in schoonmaakland is de steelstofzuiger !

Klassieke stofzuiger

Stofzuigen is een vervelend klusje dat regelmatig moet gebeuren in het huishouden. Met dat logge ding achter je aan het hele huis door, dat zware toestel de trap op slepen, het snoer telkens weer te kort, dat ene hoekje waar je niet aan kunt, die vieze stofzuigerzak die je steeds moet vervangen, … Met een klassieke sledestofzuiger in de weer zijn, is niet bepaald een pretje. Gelukkig zijn er slimme ondernemers die voor elk probleem een oplossing zoeken: de steelstofzuiger werd geboren.

Steelstofzuiger

Het woord zegt het al: een steelstofzuiger heeft geen bak, maar enkel een steel met bovenin een stofreservoir. Dit handige toestel heeft tal van voordelen tegenover een gewone stofzuiger:

1. De steelstofzuiger werkt op een accu, waardoor je nooit meer een te kort snoer hebt dat in de weg zit. Je pakt de stofzuiger, zet hem aan en je bent vertrokken. Wel moet je hem natuurlijk voor of na gebruik opladen. Met een volle batterij kun je zo’n 45 minuten onafgebroken stofzuigen, wat voor de meeste huishoudens zeker voldoende is.

2. De steelstofzuiger is compact, en neemt daardoor minder plaats in. Ideaal voor kleine huishoudens met weinig bergruimte!

3. Een steelstofzuiger is licht van gewicht en heel wendbaar, dus daarom voor iedereen makkelijk hanteerbaar. Vooral mensen met rugklachten, artrose of andere gewrichtsaandoeningen zijn gebaat bij een licht en flexibel toestel.

4. Je hebt geen zakken meer nodig. Je leegt eenvoudig het stofreservoir boven de vuilbak en kunt weer door. Dankzij de uitwasbare filters is een steelstofzuiger ook geschikt voor mensen met een stofallergie.

5. De motor is stil, maar toch krachtig. Daardoor moet een steelstofzuiger qua zuigkracht niet onderdoen voor een traditioneel exemplaar en kan hij ook tapijten, kruimels en dierenhaar aan.

6. De steelstofzuiger is eenvoudig om te vormen tot een kruimeldief. Zo heb je een steelstofzuiger én kruimeldief in 1, wat ook weer ruimte bespaart. Doordat je geen snoer nodig hebt, kun je er ook gemakkelijk de auto mee schoonmaken! Met de extra opzetstukken klaart hij verder elke schoonmaakklus.

