Meer dan duizend Russen staan terecht voor desertie en insubordinatie

Vooral sinds begin maart is een snelle toename van het aantal zaken tegen onwillige militairen merkbaar. Volgens het rapport werden in maart ongeveer 400 van dergelijke zaken aanhangig gemaakt. De tot dusver beschikbare cijfers voor april wijzen op een vergelijkbaar hoog aantal. Volgens Mediazona gaat het in meer dan 90 procent van de gevallen om deserteurs. Hoewel slechts een klein deel van de straffen raadpleegbaar is, krijgen de rekruten volgens het rapport meestal een voorwaardelijke straf van de rechtbanken - en kunnen ze dus weer naar het front worden overgeplaatst.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde in het najaar van 2022 een gedeeltelijke mobilisatie af om de troepen aan te vullen - en dat hoewel hij aan het begin van de oorlog nog had beloofd alleen vrijwilligers en tijdelijke soldaten naar het buurland te sturen. Honderdduizenden Russen vluchtten daarop naar het buitenland uit angst om opgeroepen te worden. Momenteel wordt opnieuw gespeculeerd over een nieuwe golf van dienstplicht. Het Kremlin heeft tot nu toe echter ontkend dat het een uitbreiding van de mobilisatie plant.