Ook recreatieve fietsers koersen op 1 mei mee in Kortessem

Om 15 uur wordt het startschot gegeven voor de internationale wielerwedstrijd voor de elite 2 en beloften. Start en finish van deze wedstrijd zijn voorzien op het Kerkplein.

Naast de officiële wedstrijd worden ook de recreatieve fietsers uit Kortessem uitgedaagd in de zoektocht naar de ‘Grootste (wieler)Toerist’ van Kortessem. Schepen voor Sport Alexander Wouters: “Hiervoor zoeken we inwoners van Kortessem en/of sportievelingen die aangesloten zijn bij een erkende Kortessemse (sport-)vereniging met een passie voor wielrennen. Zo zou het kunnen dat het ‘fietsploegske’ van de lokale handbal- of voetbalclub zich kan meten met de andere lokale wielertoeristen in een echte wielerkoers. Deze ‘wieler-toeristen in eigen dorp’ zullen een wedstrijd rijden van 10 ronden van elk 6 km door centraal Kortessem en waarvan de eerste 3 ronden ‘en block’.”

De start voor de recreanten is voorzien om 12 uur eveneens op het Kerkplein. Inschrijven kan de dag zelf tussen 10 en 11 uur in parochiehuis St. Pieter.

(rapo)