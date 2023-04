Keanu Reeves dolt met 9-jarige superfan en het internet smult ervan

Een filmpje waarin acteur Keanu Reeves te zien is met een jonge fan zorgt op sociale media voor heel wat gesmolten harten. “De wereld heeft meer mensen zoals Keanu nodig.”

Keanu Reeves heeft opnieuw heel wat harten veroverd. Hij dook plots op tijdens een evenement voor een comic book waar hij mee aan gewerkt heeft en kreeg daar de 9-jarige Noah tegenover zich. “Ik ben zo’n grote fan”, zei de kleine jongen tegen de Hollywood-ster. “Je bent waarschijnlijk mijn meest favoriete acteur in de hele wereld.”

Reeves bedankte de jongen en vroeg of hij Toy Story 4 had gezien. Daarin verzorgde de acteur de stem van Duke Caboom. “Ja, hij is mijn favoriete personage”, zei Noah. Reeves deed daarop een impressie van het personage en vertelde Noah dat hij het heel leuk vond om Duke Caboom te spelen. Een filmpje van hun interactie werd volop gedeeld op internet.

Op sociale media blijft het niet stil over de video. Velen uiten lof over de acteur en over zijn interactie met de jonge fan. “De wereld heeft meer mensen zoals Keanu nodig”, klinkt het.

(sgg)