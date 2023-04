Brecel beperkt schade in eerste sessie van halve finale op WK snooker: Si Jiahui leidt met 3-5

”Ik besef maar al te goed dat Si me kan wegblazen”, vertelde Luca Brecel voor de wedstrijd. Het bleken profetische woorden in deel 1 van de openingssessie van een sprankelende halve finale. Net zoals in elk van zijn drie sessies in de kwartfinales tegen Ronnie O’Sullivan, pakte Brecel nog het openingsframe. Met een gelukje, in het begin van de beslissende 50-break zat een heel fortuinlijke pot op roze.

De manier waarop Si Jiahui reageerde was ronduit indrukwekkend. Met twee century’s en een 97-break liep hij dankzij een duizelingwekkend potpercentage van 97% uit tot 1-3. Brecel was zichtbaar op zoek naar de juiste mindset. Een haperende concentratie leidde tot te veel fouten, waarvoor hij ook in het eerste frame na de pauze de prijs betaalde (1-4).

Te veel missers

Alarmfase oranje was in de maak, maar toen brak Si Jiahui zijn momentum met een onwaarschijnlijke misser op een poepsimpele zwarte bal. Brecel toonde zijn surplus aan ervaring en milderde met een belangrijke 72-break tot 2-4. Ook in frame zeven reageerde de Maaslander klinisch op een misser van zijn tegenstander (3-4), waarna hij in een spannend slotframe de gelijkmaker liet liggen met een gemiste pot te veel.

Bij 3-5 moet de wedstrijd (best of 33) vrijdag (sessies om 11 en 20u) nog echt beginnen. Maar Brecel zal beseffen dat zijn niveau omhoog moet. Een potpercentage van 85% is net niet hoog genoeg om voor het eerst de WK-finale te halen. Net zoals een tiental onverwachte missers in evenveel frames van het goede te veel is. Gelukkig illustreerde zijn eindspurt in zijn kwartfinale tegen O’Sullivan met welk gemak de 28-jarige Maaslander een versnelling hoger kan schakelen.

Luca Brecel-Si Jiahui 3-5 (tussenstand, best of 33). Framescores: 72(50)-19, 0-133(125), 33-102(102), 29-103(97), 3-103, 72(72)-53(53), 107(69)-33, .

(mg)