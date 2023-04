Egan Bernal helpt Ethan Hayter aan overwinning in Ronde van Romandië

Ethan Hayter heeft de tweede rit van de Ronde van Romandië gewonnen, een etappe met vijf (eerder korte) beklimmingen en aankomst in La Chaux-de-Fonds. Echt afscheiding kwam er niet en dus werd er gesprint met een uitgedund peloton. Daarin rondde Hayter knap ploegwerk af van INEOS Grenadiers. Egan Bernal en Jhonathan Narvaez piloteerden hem perfect naar de zege. De 24-jarige Brit is ook de nieuwe leider.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een finishfoto was er niet nodig: Ethan Hayter werd perfect afgezet en sprintte duidelijk sneller dan Juan Ayuso, die in Romandië terugkeert in competitie na een maandenlange lijdensweg met zenuwpijn, en Romain Bardet. Kobe Goossens was op de zevende plek de eerste Belg.

Het was een kleine revanche voor Hayter, want een dag eerder kwam hij er in de sprint helemaal niet aan te pas. Maar nu was het parcours veel selectiever en onder impuls van Jumbo-Visma, dat het tempo opvoerde op de laatste beklimmingen, gingen de pure sprinters overboord.

In de chaotische slotkilometers waren er meerdere aanvallen, maar niemand kwam weg, waardoor er gesprint werd in La Chaux-de-Fonds tussen renners die het sloopwerk van Jumbo-Visma hadden overleefd.

De vlucht van de dag werd gevormd door Julien Bernard (Trek - Segafredo), Tom Bohli (Tudor) en Gleb Brussenskiy (Astana), maar zij waren vogels voor de kat.

Morgen staat er een tijdrit van 18,75 kilometer op het programma waarin 4,3 kilometer moet worden geklommen aan 5,7 procent. Daarin verdedigt Ethan Hayter zijn leiderstrui, die hij overname van die andere Ethan, Vernon van Soudal-Quick Step.