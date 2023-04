Hasselt

Marita Mertens begon haar carrière in het onderwijs, liet op haar 23ste een discotheek in Zonhoven draaien en maakt vandaag – als CEO van Belfort International in Heusden-Zolder – de verpakkingen voor onze groenten en fruit. Vanuit haar flat op de 17e verdieping van de TT-wijk overschouwt ze Limburg en het leven.