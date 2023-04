Toeriste Oprah Winfrey krijgt kritiek na bezoek aan Rome: “Cultuur is niet zoals een hamburger eten”

Oprah Winfrey heeft het even verkorven bij sommige van haar fans. De 69-jarige tv-presentatrice is op reis in Italië, maar gedraagt zich daar volgens hen precies zoals het niet hoort: als een onnadenkende toerist die snel-snel een bucketlist wil afvinken.

“We waren binnen het uur het Colosseum binnen en buiten! Hetzelfde met het Vaticaan!” schrijft Oprah Winfrey onder een foto van haar en haar gezelschap in het Colosseum in Rome. De tv-presentatrice wordt doorgaans overladen met lof vanwege haar strijd tegen onderwijsongelijkheid en voor onder meer de emancipatie van vrouwen wereldwijd, maar dit keer krijgt ze zuurdere reacties.

“In Italië hebben we één groot probleem: fast tourism”, schrijft een Italiaanse volger onder haar foto, en dat is precies waar Winfrey zich volgens de kritische fans schuldig aan maakt. “Cultuur is niet zoals een hamburger eten. Dit is niet het soort toeristen dat Italië wil aantrekken.”

“Slechts één uur in het Vaticaan doorbrengen is niets om over op te scheppen”, reageert een andere van haar 22 miljoen volgers. “Het is onmogelijk om in die tijd alle pracht te zien, laat staan in je op te nemen.”

In 2020 al verklaarde Alfonsina Russo, directeur van het Parco Colosseo dat het Colosseum omvat, dat dit soort ondoordacht “selfietoerisme met tours van minder dan twee uur” een bedreiging vormt voor de vele monumentale bezienswaardigheden die Italië rijk is.