Club Brugge legt talentvolle winger langer vast: Antonio Nusa (18) tekent verbeterd contract tot 2027

Antonio Nusa (18) heeft een nieuw contract ondertekend bij Club Brugge: de talentvolle winger zette zijn krabbel onder een verbintenis tot 2027, dus voor vier jaar. Hij kwam in 2021 over van Stabæk Fotball.

Nusa wordt al even geroemd als een van de grootste talenten bij Club Brugge, waar hij met mondjesmaat gebracht wordt. Dit seizoen kwam hij al 27 keer in actie met de A-kern, goed voor twee goals, waaronder de 0-4 op FC Porto. Daar werd hij met zijn 17 jaar en 149 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League.

Vorige verlenging in 2022

Een basisplaats zit er momenteel nog niet in, maar Nusa verlengde nu wel zijn contract bij Club Brugge. Hij tekende tot 2027, waardoor Club verzekerd is van een dikke transfersom bij eventuele interesse. Zijn vorige verbintenis liep tot 2025: die werd in september 2022 nog maar verlengd. Acht maanden later krijgt Nusa nu een verbeterd contract om kapers op de kust voor te zijn.

Nusa werd in de zomer van 2021 weggehaald voor een slordige 3 miljoen euro bij het Zweedse Stabæk Fotball, maar zijn marktwaarde ligt vandaag logischerwijs al gevoelig hoger.