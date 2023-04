Inflatie duikt in ons land onder de 6 procent

De inflatie is in april opnieuw gedaald, na een eenmalige opwaartse knik de maand voordien. De stijging van de levensduurte in ons land klokte af op 5,6 procent, tegenover 6,67 procent in maart. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau. Vooral motorbrandstoffen, groenten, fruit, vlees, vloeibare brandstoffen en hotelkamers dreven de inflatie op in april. Elektriciteit, aardgas en in mindere mate buitenlandse reizen en citytrips gaven tegengas en hadden een verlagende impact op het inflatiecijfer van deze maand. De inflatie voor voeding, alcoholische dranken incluis, kwam uit op 16,64 procent tegenover 17,02 procent in maart. b