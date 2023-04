Verdachte van gelekte Amerikaanse overheidsdocumenten zocht naar info over schietpartijen en had wapens langs zijn bed liggen

De verdachte in de zaak rond de gelekte Amerikaanse overheidsdocumenten zou eerder informatie opgezocht hebben over grote schietpartijen en deelde ook gewelddadige ideeën op sociale media. Dat blijkt uit de gerechtelijke documenten.

Jack Teixeira werd eerder deze maand opgepakt omdat hij verdacht wordt van het delen van geheime Amerikaanse overheidsdocumenten in een chatgroep op Discord. Die geheime documenten vonden later hun weg naar Twitter en Telegram. Teixeira zit momenteel vast en moet voor de rechtbank verschijnen.

Uit die gerechtelijke documenten blijkt dat de 21-jarige in het verleden op sociale media schreef dat hij “een hoop mensen” wilde doden om zo “zwakkeren uit de weg te ruimen.” In de juridische documenten staat ook dat de jongeman op sociale media vroeg welk type vuurwapen het gemakkelijkst te gebruiken was vanuit een SUV.

Volgens het openbaar ministerie deelde Teixeira geregeld gedachten over “verontrustende” gewelddaden, waaronder een grote schietpartij. Hij beschreef naar verluidt ook het bouwen van een “moordbusje” en vertelde hoe hij wilde rondrijden en op mensen wilde schieten in een “drukke stedelijke of voorstedelijke omgeving”. Hij zocht ook informatie op over recente schietpartijen, waaronder die in Uvalde, waarbij meer dan 20 doden vielen. Hij uitte gemakkelijk racistische bedreigingen en discussieerde online over geweld, moord en molotovcocktails.

Tijdens een huiszoeking zouden bij Teixeira ook verschillende wapens gevonden zijn op “slechts enkele meters van zijn bed”.

De openbare aanklagers willen de jongeman zeker achter de tralies houden tot aan zijn proces. Volgens hen vormt hij een bedreiging voor de nationale veiligheid.

© via REUTERS

© via REUTERS

(sgg)