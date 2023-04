Hein Vanhaezebrouck kruipt terug op de barricades: “Dat deze groep niet klaar was voor de match tegen KVO is echt bullshit”

Vier dagen na de 1-2-thuisnederlaag tegen Oostende, lijkt er bij Hein Vanhaezebrouck geen sprake van berusting. De Gentse coach trok tijdens de persbabbel voor het duel tegen Westerlo fel van leer maar het is toch de vraag of zijn uitspraken de rust in de Ghelamco Arena doen terugkeren: “Beweren dat deze groep tegen Oostende niet klaar was, niet scherp was en niet gefocust was om aan deze wedstrijd te beginnen, dat is echt bullshit.”

“We hebben de voorbije dagen vooral de fitte spelers geteld en dat was elke dag weer wat minder”, stak Vanhaezebrouck van wal. “Het is uiteindelijk toch vooral slikken na alles wat er gebeurd is. Vooral de manier waarop de groep benaderd is vanuit bepaalde hoeken. Jullie hoek ook. Een week geleden was het nog feest en zat iedereen in West Ham. Er werd toen heel lovend gesproken over onze prestaties. Aan de rust zeiden de mensen van West Ham blijkbaar zelfs dat we - over drie helften bekeken - het betere team waren. Nu is het opnieuw zoals ik Gent ken: van euforie in drama, dat is hier al jaren zo.”

Vanhaezebrouck heeft dan ook al flink wat ervaring met Gents ‘crisisbeheer’: “Als het drama is, staat ik op de barricades en verdedig ik mijn groep”, omschreef de Gentse trainer zijn rol. “Ik ben de enige – samen met mijn stafleden - die eigenlijk kan inschatten wie al dan niet klaar is om te starten of in te brengen. Als ik meen dat een speler meer kan brengen, zullen we hem dat ook duidelijk maken. Dat is een service. We delen dat ook vaak met jullie, wat ook niet hoeft. Als je niets weet, moet je niet oordelen over spelers. En dan grote titels zetten: waarom speelt Odjidja, wel gewoon omdat hij fitter was dan Hongi.”

© BELGA

“Op Seraing kreeg Vadis een zeven en Hongi een zes, in Mechelen kreeg hij een zes en Hongi een vijf. Odjidja speelde trouwens een degelijke eerste helft tegen Oostende. Er stond ook dat we geen focus hadden. We hebben zelden zoveel rond de box gespeeld en balbezit gehad. We kregen ook de kansen maar maakten het gewoon niet af. Ach, we kwamen in die pole positie bij de gratie van Brugge en onze spitsen. We lieten het ook al na om te scoren tegen Mechelen, dat vergeten jullie. Anders hadden we tegen Oostende genoeg aan een punt. Dat breekt ons nu zuur op.”

Nee, Vanhaezebrouck is allerminst te spreken over de manier waarop zijn spelers de voorbije week werd bejegend en dat liet hij ook bijzonder duidelijk merken: “De realiteit is wat ze is en die is dat we respect moeten hebben voor onze spelers. Dit was een heel moeilijk seizoen. We kampten met heel veel afwezigen en konden daardoor heel weinig spelers inzetten, waarbij die jongens ook vaak moesten spelen, hoewel ze er niet altijd even klaar voor waren. Dan moet je respect hebben als ze een mindere match spelen.”

“Laurent Depoitre scheurde op een heel ongelukkige manier zijn gezonde achillespees, er was echt niets aan die pees te zien. Als ik dan lees dat de club eigenlijk afscheid wil nemen van Laurent, hoewel hij eigenlijk nog een jaar onder contract ligt. Ja, jongens, wat jullie alleemaal schrijven, dat is niet normaal. Waar is het respect? Hij is negen maand out in zijn laatste jaar contract, en dan ga je dat schrijven, onvoorstelbaar.”

“Dat is niet normaal”

Vanhaezebrouck weigerde overduidelijk om zijn spelersgroep te slachtofferen: “De eerste twintig minuten hadden we full control tegen een gemotiveerd Oostende. We kregen, drie, vier, vijf mogelijkheden waarbij we het niet goed doen en de laatste aanname ofzo niet goed was. Dat waren zaken die de weken er voor zo vlot gingen. Dat was boven het normale. Elke bal die Gift aanraakte, ging binnen. Dat is niet normaal. Je mag niet verwachten dat hij elke week drie goals maakt.”

“Als je dan merkt dat wanneer je twee kansen weggeeft, de jongens achterin beginnen te twijfelen en onzeker worden. Bij Extra Time hoorde ik iemand zeggen dat die stond te shaken van bij het begin van de match. Maar dat was bij ons niet zo tijdens de eerste twintig minuten. Plots krijgen we die kansen tegen en beginnen jongens te twijfelen. Vergeet ook niet wie vorig seizoen tijdens de bekerfinale bij ons de uitblinker was.”

© BELGA

En daarmee verwees Vanhaezebrouck meteen ook naar één van de vertrekkers bij Gent van de voorbije maanden: “Michael Ngadeu. Die was toen outstanding van minuut één tot de laatste minuut. Enkel zijn penalty schoot hij niet binnen. Hij had wel ervaring en steunde zijn jonge getalenteerde collega’s. Die jonge gasten moeten dat nu overnemen en dit hebben ze met momenten goed gedaan maar je ziet bij die gelijkmaker in de heenmatch tegen West Ham ook al dat ze stonden te slapen.”

“Ngadeu was dat allicht niet tegen gekomen. In West Ham pakken we ook die doelpunten in de tweede helft door enkele individuele foutjes. Ook niet vergeten dat we op een cruciaal moment ook iemand als Ngadeu zijn verloren. Maar in de eerste match na zijn vertrek, op Seraing, waren we in de eerste 20 minuten niet zoveel in de box als tegen Oostende. Evenmin tijdens de eerste helft op bezoek bij Zulte Waregem. Beweren dat deze groep tegen Oostende niet klaar was, niet scherp was en niet gefocust was om aan deze wedstrijd te beginnen, dat is echt bullshit.”

“Die tweede goal mag nooit vallen”

Desondanks erkende Vanhaezebrouck dat er wel degelijk ook wel het een en ander fout liep tegen Oostende: “We hebben geprobeerd om tijdens de rust die mentale rust terug te brengen en goed te starten aan de tweede helft. Achterin zie je dan alleen laterale ballen, ze durfden niets meer en speelden op zeker. Dan slik je die goal en groeit de onrust: het gaat hier verkeerd lopen. Vervolgens breng je vier frisse jongens en pak je de match weer in handen voor 30 minuten. Die tweede goal – net na die grote kans -mag nooit vallen en komt er omdat er bij ons een aantal het opgeven. Dat is het enige waarin ik me enorm heb opgewonden. Anders heb je nog acht minuten om weliswaar met een man minder, toch nog kansen bij elkaar te voetballen.”

“We moeten de situatie van dit AA Gent in zijn totaliteit bekijken. Door te beginnen met een kleinere kern omwille van financiële redenen. Die is ons blijven achtervolgen. Het is nooit gestopt. Dan vertrekken er nog eens vier spelers, terwijl er maar twee bij komen. Dat kun je niet blijven doen. Nu gaan we er nog maar eens alles aan blijven doen om toch weer succes te behalen. Zodat iedereen toch maar weer tevreden is. Dat zal moeilijk zijn maar we geloven er in. De groep die over blijft, is er klaar voor. De voorbije dagen hebben we opnieuw wedstrijdvormen afgewerkt met elf basisspelers tegen een team van stafleden en beloften. We hebben nu ook vier beloften opgeroepen om toe te voegen aan de kern. Onzeker dat ze alle vier op de bank zitten, maar toch al zeker al twee.”

© BELGA

Daarnaast vindt Vanhaezebrouck trouwens dat hij ook geen foute keuzes maakte in aanloop naar het duel tegen Oostende: “Ik had geen andere keuzes hé tegen Oostende. Tarik had eventueel kunnen starten maar hij is nog niet 100%. Ja, Tarik moet ik minuten gunnen zodat zijn niveau kan stijgen maar dat kost tijd. Alessio is nu nog altijd niet fit, hoewel hij amper 30 minuten. Hij is moe en klaagt van stijfheid, hij voelt zich niet lekker. Tja, dat kan gebeuren.”

“De redenering was Gift en Cuypers zijn altijd in staat om te scoren. Gift wordt de voorbije matchen inderdaad minder in stelling gebracht. Die jongen is ook moe hé: Gift wil nooit vervangen worden en altijd op het veld blijven staan. Je weet dat bij hem in 50% van de gevallen een kans een goal is. Je merkt evenwel aan zijn cijfers dat het niet altijd evident is voor hem. Het is een super groot talent maar voor de eerste keer moet hij nu al weken na elkaar twee matchen per week spelen. We kunnen blij zijn met zijn komst maar zoals aangekondigd: we geloven in hem maar we hadden hem liever toegevoegd aan onze aanvalslijn en hem niet ingezet als vervanger. Nu hoor ik zelfs klagen omdat hij wat minder scoort, we moeten normaal blijven.”

© AP

De conclusie van Vanhaezebrouck is dan ook duidelijk: “Bij gratie van Gift en Cuypers zijn we wellicht ook Europees zo ver geraakt. Vroeger hadden we het vaak moeilijk om te scoren en plots was dat helemaal anders. Dat hebben we niet tot de laatste speeldag kunnen doortrekken, jammer genoeg”, aldus de Gentse trainer die er dan plots een heel opmerkelijke uitspraak tegen aan gooide: “Mijn grootste fout is dat ik ben meegegaan in het financiële verhaal en zelf heb voorgesteld om met een kleinere kern te werken. Dat betreur ik nu inderdaad ook wel.”

“We zijn natuurlijk ook door het ongeluk getroffen: de blessures van Tarik en Julien waren niet voorspelbaar maar daarmee verklein je ook alweer je groep. Gelukkig konden we Fofana en Salah erbij nemen. Ach, misschien had ik tegen Qarabag gewoon mijn vijf slechtste penaltynemers moeten zetten. Dan had ik de kaas gegeten maar dan lagen we er uit en was er geen Basaksehir en West Ham geweest maar hadden we misschien wel Play-Off 1 gehaald. Dan had ik wellicht meer fitte spelers gehad voor die laatste matchen. Dat zijn keuzes die je niet maakt hé, je gaat altijd voor het maximum. Vorig jaar hoorde ik vanuit een andere hoek dat kwalificatie tegen PAOK niet belangrijk was, ik snap het ook niet altijd meer hoor.”

Maar het is overduidelijk dat de situatie Vanhaezebrouck niet lekker zit: “Ik ken de financiën niet van de club, zoals ik het nu hoor is het een ramp, omdat we tegen Oostende hebben verloren. We zullen dus niet veel kunnen doen. Ofwel stel je een kleinere kern samen met allemaal heel belastbare spelers, waardoor het kan lukken met een kern van 22. Vorig jaar hadden we een veel bredere kern. Toen konden we zes keer wisselen in de finale en brachten we als laatste twee jongens Owusu en Hanche-Olsen in, dat zijn wel twee internationals”

“Ik hoop dat men er mee bezig is; ik heb al enkele keren op de knop gedrukt”, legde Vanhaezebrouck de verantwoordelijkheid voor de toekomst van de club bij de clubleiding die hij bovendien ook wel wat krediet geeft. “Dit bespreken we uiteraard beter verder intern maar hopelijk wapenen we ons voor de toekomst. Het voetballandschap evolueert. Daarvoor mag je niet de schuld leggen bij deze club.”

Vooral de massale kapitaalsverhogingen bij tal van clubs, zitten de Gentse coach dwars: “De financial fairplay is weggevallen door corona. Als je ziet hoeveel miljoenen er sindsdien in ons voetbal is gepompt… Zo kunnen bepaalde clubs enorme sprongen maken. Dat is niet evident voor ons en dat is ook geen verwijt naar onze club toe. We zijn slachtoffer van covid maar ook van de genomen maatregelen. We zitten niet op het niveau van in Spanje maar we zitten aan gigantische cijfers, niet alleen bij grote clubs maar ook bij kleinere clubs zie je enorme kapitaalsverhogingen.”

“Het zou een mirakel geweest zijn”

“Ik snap onze bestuurders, dat is hard voor hen om op het hoogste niveau te blijven meedraaien. Zonder COVID zag de situatie voor Gent er beter uit en zou de sprong voorwaarts van de anderen minder snel zijn gegaan”, aldus Vanhaezebrouck die tenslotte ook nog een prikje uitdeelde in de richting van de Gentse fans. “Ik snap dat onze fans in een rollercoaster zitten. Die gingen mee in een fantastisch verhaal. Op sommige Europese matchen waren er evenwel slechts 7 mensen mee, nu was 3.000 tickets voor de match op West Ham te weinig.”

Vooral de vrees voor een bijzonder matig gevulde Ghelamco Arena zorgt ondertussen voor heel wat ergernis bij Vanhaezebrouck: “Bij een fantastische affiche wil iedereen mee. Zij hebben zich uiteraard geweldig geamuseerd en ons ook formidabel gesteund maar we hebben dit seizoen slechts 1 keer een uitverkocht huis gehad: tegen West Ham. Club Brugge pakte in elf jaar geen enkele prijs maar jaar na jaar hadden ze meer abonnementen. In Play-Off 2 zou er daar 24.000 man hebben gezeten. Elke vereniging is anders maar om nu te zeggen: we haken nu af omdat we geen Play-off 1 hebben gehaald, … Het zou een mirakel geweest zijn en ik was zo blij geweest als we het hadden gehaald en nu krijgen ze de wind van voren en is het de technische staf die de verantwoordelijken zijn waarom het niet is gelukt en dan moet ik mijn groep en staf verdedigen.”