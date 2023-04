Brandweer blust brand in achterbouw van woning in Schakkebroek

In de achterbouw van een woning in de Schoolstraat in Schakkebroek (Herk-de-Stad) heeft het donderdagmiddag gebrand. Er raakte niemand gewond, maar het huis liep wel rook- en waterschade op. De Schoolstraat werd afgesloten.

“De brand ontstond als gevolg van een kortsluiting in de zekeringkast”, vertelt de bewoner, die op het moment van de brand niet thuis was. “Buren merkten de brand op en verwittigden de hulpdiensten.” De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg kwam met verschillende voertuigen ter plaatse.

“De woning bleef gevrijwaard, al is er wel rook- en waterschade”, zegt de bewoner. “De elektriciteit in het huis is gescheiden van de stroom in de achterbouw. Het huis is dus nog bewoonbaar.” Tijdens de interventie van de brandweer bleef de Schoolstraat in beide richtingen afgesloten.” LW