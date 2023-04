Amerikaanse presentator Jerry Springer (79) overleden

De voormalige nieuwsanker uit Cincinnati raakte vooral bekend door zijn controversiële talkshow The Jerry Springer Show, die hij 27 jaar lang presenteerde. In het programma, dat ook bij ons te zien was, ging het er regelmatig wild aan toe en gingen gasten met elkaar op de vuist, terwijl het publiek “Jerry, Jerry, Jerry!” scandeerde. Maar de man was doorheen zijn carrière ook journalist, acteur, podcaster en burgemeester.

“Jerry’s vermogen om contact te maken met mensen was de kern van zijn succes in alles wat hij probeerde. Of dat nu politiek, broadcasting of gewoon een grapje maken met mensen op straat die een foto of een gesprekje wilden”, zei woordvoerder van de familie Jene Galvin. “Hij is onvervangbaar en zijn verlies doet enorm veel pijn, maar de herinneringen aan zijn intellect, hart en humor zullen voortleven.”

Een doodsoorzaak werd officieel niet meegedeeld, maar volgens TMZ zou hij in de afgelopen maanden de diagnose kanker hebben gekregen. (sgg)